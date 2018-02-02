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    Мумию мужчины нашли на чердаке дома в Москве

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    Мумию мужчины нашли на чердаке дома в Москве

    Мумию мужчины нашли на чердаке дома в Москве

    Мумифицированные останки неизвестного мужчины, умершего около года назад, нашли на чердаке дома на юго-востоке Москвы.

    В ГУМВД России по Москве подтвердили, что мумифицированное и частично скелетированное тело было найдено по адресу Рязанский проспект, дом 60, сообщает РИА Новости.

    По предварительным данным, неизвестный мужчина мог скончаться примерно год назад. Причины смерти не называются.

    Правоохранительные органы проводят проверку.

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