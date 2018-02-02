Во Франции при крушении двух армейских вертолетов погибли пять человек

Крушение двух армейских вертолетов во Франции привело к гибели по меньшей мере пяти человек.
Катастрофа произошла в департаменте Вар на юго-востоке Франции. По предварительным данным, крушение потерпели сразу два армейских вертолета с военными.
Всего в машинах находились шесть человек, тела пяти уже обнаружены. Поиски еще одного человека ведутся на трех вертолетах, сообщает ТАСС со ссылкой на французские СМИ.
О причинах крушения пока не сообщается. Подробности выясняются.
Всего в машинах находились шесть человек, тела пяти уже обнаружены. Поиски еще одного человека ведутся на трех вертолетах, сообщает ТАСС со ссылкой на французские СМИ.
О причинах крушения пока не сообщается. Подробности выясняются.
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