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    Во Франции при крушении двух армейских вертолетов погибли пять человек

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    Во Франции при крушении двух армейских вертолетов погибли пять человек

    Во Франции при крушении двух армейских вертолетов погибли пять человек

    Крушение двух армейских вертолетов во Франции привело к гибели по меньшей мере пяти человек.

    Катастрофа произошла в департаменте Вар на юго-востоке Франции. По предварительным данным, крушение потерпели сразу два армейских вертолета с военными.

    Всего в машинах находились шесть человек, тела пяти уже обнаружены. Поиски еще одного человека ведутся на трех вертолетах, сообщает ТАСС со ссылкой на французские СМИ.

    О причинах крушения пока не сообщается. Подробности выясняются.

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