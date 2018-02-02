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    «Неприкасаемых нет»: депутат Госдумы считает приговор Белых справедливым

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    • Фото: Фадеичев Сергей / ТАСС
    «Неприкасаемых нет»: депутат Госдумы считает приговор Белых справедливым

    «Неприкасаемых нет»: депутат Госдумы считает приговор Белых справедливым

    «Неприкасаемых нет»: депутат Госдумы считает приговор Белых справедливым
  • Фото: Фадеичев Сергей / ТАСС

    • Приговор, вынесенный бывшему губернатору Кировской области Никите Белых, прокомментировал заместитель главы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный. По его мнению, закон един для всех, а наказание за взятку в виде 8 лет строгого режима свидетельствует о неотвратимости расплаты.

    Выборный уверен, что озвученное накануне вечером решение Пресненского суда Москвы по делу Никиты Белых свидетельствует о том, что институт неотвратимости наказания работает как часы.

    Анатолий Выборный, заместитель председателя комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции: «Сегодня мы наблюдаем, как развивается антикоррупционный маховик правоприменения. Мы как раз являемся свидетелями того, что институт неотвратимости наказания работает как часы: совершил — получи. И закон единен для всех, неприкасаемых нет».

    По словам парламентария, дело Белых является продолжением той государственной антикоррупционной политики, которая началась еще в 2008 году с принятия первого базового закона о противодействии коррупции. Как уточнил Выборный, с того времени по сегодняшний день было принято более 90 направленных на борьбу с коррупцией нормативно-правовых актов федерального уровня.

    Анатолий Выборный: «Есть и другие примеры, когда получают достаточно суровые наказания. Но дело в том, что коррупция как раз относится к тяжким преступлениям, где предусматривается наказание до 15 лет лишения свободы. И в этой связи можно говорить о том, что мера наказания соответствует той тяжести совершенного правонарушения. Можно сказать, что оно справедливо».

    По делу о взятках экс-губернатора Кировской области Никиту Белых Пресненский суд Москвы приговорил к 8 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 48,2 миллиона рублей. Кроме того, осужденный на 3 года лишен права занимать должности на госслужбе.

    смотретьЭкс-губернатор Белых получил 8 лет колонии строгого режима
    Экс-губернатор Белых получил 8 лет колонии строгого режима
    Адвокат бывшего главы региона заявил, что их подзащитный надеется на оправдательный вердикт суда апелляционной инстанции.

    Андрей Грохотов, адвокат: «Никита Юрьевич воспринял приговор с надеждой. Его позиция неизменна была с самого начала, он не признавал вину и не признает ее. Надеемся, что суд апелляционной инстанции оправдает его».

    смотретьНиките Белых стало плохо во время оглашения приговора
    Никите Белых стало плохо во время оглашения приговора
    В ходе вынесения приговора суд признал Никиту Белых виновным в получении взятки от бизнесмена Юрия Судгаймера, но оправдал по второму эпизоду получения денег от предпринимателя Альберта Ларицкого, передает РИА Новости.

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