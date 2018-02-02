Бывший завод Порошенко перешел в собственность России

Севастопольский морской завод имени Орджоникидзе, ранее принадлежавший президенту Украины, перешел в собственность РФ.
Севастопольский морской завод имени Орджоникидзе передан в федеральную собственность России. Соответствующее распоряжение было подписано премьер-министром Дмитрием Медведевым и опубликовано в пятницу на официальном сайте правительства РФ.
Из распоряжения правительства РФ: «В целях организации эффективной работы по повышению загрузки и развитию организаций Крымского федерального округа подписанным распоряжением утверждено решение о передаче ГУП „Севастопольский морской завод имени Серго Орджоникидзе“ из собственности города Севастополя в федеральную собственность с определением ведомственной принадлежности Минпромторгу России».
Отмечается, что это решение поможет скорейшей интеграции предприятия в российский оборонно-промышленный комплекс.
Завод имени Орджоникидзе в настоящее время исполняет государственные контракты по ремонту кораблей и судов ВМФ, а также занимается производством и ремонтом гражданской морской техники. Ранее завод принадлежал нынешнему президенту Украины Петру Порошенко. В 2015 году крупнейшее в России судоремонтное предприятие «Звездочка» получило площади завода в долгосрочную аренду от Севастополя, однако на территории Украины деятельность завода юридически прекращена не была, передает «Интерфакс».
Из распоряжения правительства РФ: «В целях организации эффективной работы по повышению загрузки и развитию организаций Крымского федерального округа подписанным распоряжением утверждено решение о передаче ГУП „Севастопольский морской завод имени Серго Орджоникидзе“ из собственности города Севастополя в федеральную собственность с определением ведомственной принадлежности Минпромторгу России».
Отмечается, что это решение поможет скорейшей интеграции предприятия в российский оборонно-промышленный комплекс.
Завод имени Орджоникидзе в настоящее время исполняет государственные контракты по ремонту кораблей и судов ВМФ, а также занимается производством и ремонтом гражданской морской техники. Ранее завод принадлежал нынешнему президенту Украины Петру Порошенко. В 2015 году крупнейшее в России судоремонтное предприятие «Звездочка» получило площади завода в долгосрочную аренду от Севастополя, однако на территории Украины деятельность завода юридически прекращена не была, передает «Интерфакс».
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