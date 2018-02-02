СМИ публикуют видео обстрела боевиками российского Су-25 над Идлибом

Сирийские СМИ утверждают, что боевики исламистской группировки «Джейш
аль-Наср» обстреляли российский истребитель Су-25 в небе над сирийской провинцией Идлиб.
По данным Al-Masdar News, инцидент в небе над Идлибом произошел накануне, когда российский Су-25 выполнял миссию на востоке провинции. Агентство публикует видео обстрела самолета, предположительно, из зенитных орудий. Сообщается, что атаку совершили боевики исламистской группировки «Джейш аль-Наср».
На кадрах видно, что российским летчикам удалось уйти от огня и покинуть район.
На кадрах видно, что российским летчикам удалось уйти от огня и покинуть район.
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