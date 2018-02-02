Большинство россиян считают важным оформить брак до рождения ребенка

Принципа «сначала свадьба, потом дети» придерживается 71% россиян. Таковы данные пороса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Если большинство граждан считают необходимым официально зарегистрировать свои отношения до рождения наследников, то по вопросу инициативы приравнять незарегистрированные союзы к браку мнения разделились. Как сообщается на сайте ВЦИОМ,
46% россиян считают совместное проживание мужчины и женщины без штампа в паспорте вполне допустимой формой отношений.
По мнению социологов, эта тенденция будет укореняться в будущем. 59% опрошенных в возрасте 18–24 лет считают гражданские браки вполне приемлемыми. Не одобряют такие союзы 45% респондентов. Среди россиян старше 60 лет такого мнения придерживаются 55% опрошенных. Более половины граждан страны (56%) не признают сожительство браком. Примечательно, что в этом вопросе солидарны мужчины и женщины, молодежь и представители старшего поколения.
46% россиян считают совместное проживание мужчины и женщины без штампа в паспорте вполне допустимой формой отношений.
По мнению социологов, эта тенденция будет укореняться в будущем. 59% опрошенных в возрасте 18–24 лет считают гражданские браки вполне приемлемыми. Не одобряют такие союзы 45% респондентов. Среди россиян старше 60 лет такого мнения придерживаются 55% опрошенных. Более половины граждан страны (56%) не признают сожительство браком. Примечательно, что в этом вопросе солидарны мужчины и женщины, молодежь и представители старшего поколения.
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