В Чебоксарах в мусорном контейнере нашли живого младенца

В Чебоксарах прохожие нашли новорожденную девочку в мусорном контейнере.
Утром 2 февраля в мусорном баке на улице Энгельса в Чебоксарах прохожий обнаружил завернутого в ткань младенца. Ребенка немедленно доставили в больницу.
Следователи завели уголовное дело о покушение на убийство матерью новорожденного ребенка. Женщину, выбросившую свою новорожденную дочь, разыскивает полиция. Решается вопрос о назначении генетической и других судебных экспертиз, сообщается на сайте СУ СКР по региону.
На месте происшествия работают заместитель руководителя СУ СКР по Чувашии, а также опытные следователи-криминалисты.
Следователи завели уголовное дело о покушение на убийство матерью новорожденного ребенка. Женщину, выбросившую свою новорожденную дочь, разыскивает полиция. Решается вопрос о назначении генетической и других судебных экспертиз, сообщается на сайте СУ СКР по региону.
На месте происшествия работают заместитель руководителя СУ СКР по Чувашии, а также опытные следователи-криминалисты.
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