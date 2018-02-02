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    В Чебоксарах в мусорном контейнере нашли живого младенца

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    В Чебоксарах в мусорном контейнере нашли живого младенца

    В Чебоксарах в мусорном контейнере нашли живого младенца

    В Чебоксарах в мусорном контейнере нашли живого младенца
  • Фото: na-svyazi.ru

    • В Чебоксарах прохожие нашли новорожденную девочку в мусорном контейнере.

    Утром 2 февраля в мусорном баке на улице Энгельса в Чебоксарах прохожий обнаружил завернутого в ткань младенца. Ребенка немедленно доставили в больницу.

    Следователи завели уголовное дело о покушение на убийство матерью новорожденного ребенка. Женщину, выбросившую свою новорожденную дочь, разыскивает полиция. Решается вопрос о назначении генетической и других судебных экспертиз, сообщается на сайте СУ СКР по региону.

    На месте происшествия работают заместитель руководителя СУ СКР по Чувашии, а также опытные следователи-криминалисты.

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