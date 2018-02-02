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    Трамп примет в Белом доме беженцев из Северной Кореи

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    Трамп примет в Белом доме беженцев из Северной Кореи

    Трамп примет в Белом доме беженцев из Северной Кореи

    Президент США Дональд Трамп встретится в Овальном кабинете Белого дома с людьми, бежавшими из Северной Кореи.

    Как сообщает The Washington Post, в Белый дом приглашены около 8 граждан Северной Кореи, которые когда-то бежали из своей страны. Среди приглашенных — Чи Сон Хо, ранее он присутствовал на обращении Дональда Трампа к американскому конгрессу.

    Чи Сон Хо бежал из КНДР в 2006 году, сейчас он живет в Сеуле и активно занимается привлечением внимания к ситуации в КНДР. Встречу американского президента с северокорейцами организовал исполнительный директор комитета США по правам человека в КНДР Грег Скарлату.

    Издание называет предстоящий визит беженцев в Белый дом «провокацией».

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