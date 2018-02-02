Красноярскому оперному театру присвоили имя Хворостовского

Театру оперы и балета в Красноярске официально присвоено имя Дмитрия Хворостовского.
Красноярский театр оперы и балета, где начинал карьеру Дмитрий Хворостовский, теперь будет носить имя певца. Об этом в пятницу сообщила и. о. министра культуры региона Елена Мироненко.
Елена Мироненко, и. о. министра культуры Красноярского края: «Мы официально присваиваем имя нашего прославленного земляка Дмитрия Александровича Хворостовского театру оперы и балета. В устав внесены изменения и документы сейчас находятся на регистрации».
На следующей неделе также будут объявлены конкурсы на проект памятника знаменитому баритону и двух мемориальных досок: на доме, где жил певец, и на его училище, передает РИА Новости слова Мироненко.
Дмитрий Хворостовский скончался 22 ноября 2017 года в Лондоне после двух лет борьбы с опухолью мозга. Тело Хворостовского было кремировано, а прах, согласно завещанию певца, захоронен в Москве и Красноярске.
С 3 февраля по 28 марта в Красноярском театре оперы и балета пройдет IX Международный фестиваль «Парад звезд в Оперном. Русская опера. Дмитрию Хворостовскому посвящается».
Елена Мироненко, и. о. министра культуры Красноярского края: «Мы официально присваиваем имя нашего прославленного земляка Дмитрия Александровича Хворостовского театру оперы и балета. В устав внесены изменения и документы сейчас находятся на регистрации».
На следующей неделе также будут объявлены конкурсы на проект памятника знаменитому баритону и двух мемориальных досок: на доме, где жил певец, и на его училище, передает РИА Новости слова Мироненко.
Дмитрий Хворостовский скончался 22 ноября 2017 года в Лондоне после двух лет борьбы с опухолью мозга. Тело Хворостовского было кремировано, а прах, согласно завещанию певца, захоронен в Москве и Красноярске.
С 3 февраля по 28 марта в Красноярском театре оперы и балета пройдет IX Международный фестиваль «Парад звезд в Оперном. Русская опера. Дмитрию Хворостовскому посвящается».
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