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    Россияне не пострадали при наезде автомобиля на пешеходов в Шанхае

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    Россияне не пострадали при наезде автомобиля на пешеходов в Шанхае

    Россияне не пострадали при наезде автомобиля на пешеходов в Шанхае

    Граждане России не пострадали в инциденте с наездом минивэна на пешеходов в Шанхае, сообщили в консульстве.

    Миграционное подразделение шанхайской полиции официально подтвердило, что российских граждан среди пострадавших при наезде минивэна на пешеходов нет, сообщил ТАСС генеральный консул РФ в Шанхае Алексей Евсиков.

    Инцидент произошел в одном из самых оживленных районов города на пересечении улиц Наньцзинси и Синьчан. Загоревшийся во время движения минивэн, перевозивший газовые баллоны, пробил ограждение и въехал в толпу пешеходов на тротуаре возле кофейни Starbucks. Пострадали 17 пешеходов. Взрыв газа удалось предотвратить, пожарные быстро сбили пламя.

    За рулем автомобиля находился 40-летний мужчина, его подозревают в незаконной транспортировке легковоспламеняющихся веществ. По предварительным данным, причиной возгорания в салоне стало курение за рулем.

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