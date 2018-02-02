Улицы разбитых фонарей <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Улицы разбитых фонарей 16+
    •  
    На НТВ — интервью Анны Поповой. НТВ, Роспотребнадзор. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНа НТВ — интервью Анны Поповой

    На НТВ — интервью Анны Поповой

    комментировать
    На НТВ — интервью Анны Поповой

    На НТВ — интервью Анны Поповой

    На НТВ — интервью Анны Поповой

      Легко ли добиться возмещения ущерба при некачественно оказанной услуге и к каким услугам чаще всего возникают претензии? Что делать, чтобы взять под контроль качество воды, продуктов, а также питания в школьных столовых?

      Насколько долгим будет сезон гриппа в текущем году? Стоит ли российским туристам бояться турецких комаров и какими вызовами чревата эпоха больших агломераций? Об этом ведущий программы «Поздняков» поговорил с главой Роспотребнадзора Анной Поповой.

      О количестве привитых от гриппа

      Федеральный бюджет заплатил за иммунизацию от гриппа 40% населения. Это большие деньги. Плюс еще деньги бюджетов субъектов, муниципальных, деньги работодателей. В результате у нас почти 50% населения страны привито.

      О том, на что чаще всего жалуются граждане

      ЖКХ… Были и жалобы на услуги медицинские, образовательные и туристические… Ну и услуги финансовые.

      О шансах отстоять потребительские права в суде

      По нашему мониторингу, в 90% случаев, когда потребитель за помощью в суде обращается к нам, дела выигрываются, решаются в пользу потребителя.

      Об отравлениях в образовательных учреждениях

      80% всех такого рода случаев групповых заболеваний вызваны вирусами. И мы сегодня живем в эпоху, когда вирусами заменяются бактерии. Вирусы гораздо более заразны.

      О рисках в зарубежных поездках

      Когда мы знаем, что где-то есть риск, мы предупреждаем наших сограждан о том, что он есть. Если это туристическая поездка, то туристов обязана предупредить и туристическая компания, которая помогает им такую поездку организовать.

      О продуктах на особом контроле

      Если на полке окажется продукт, превышающий допустимый уровень содержания трансжиров и выпущенный в оборот после 1 января текущего года, — вот это уже запрещено.

      Программа «Поздняков» выйдет в эфир НТВ в понедельник, 5 февраля, сразу после «Итогов дня». На НТВ.Ru будет опубликована полная видеоверсия интервью Анны Поповой.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru