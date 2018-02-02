Легко ли добиться возмещения ущерба при некачественно оказанной услуге и к каким услугам чаще всего возникают претензии? Что делать, чтобы взять под контроль качество воды, продуктов, а также питания в школьных столовых?
Насколько долгим будет сезон гриппа в текущем году? Стоит ли российским туристам бояться турецких комаров и какими вызовами чревата эпоха больших агломераций? Об этом ведущий программы «Поздняков» поговорил с главой Роспотребнадзора Анной Поповой.
О количестве привитых от гриппа
Федеральный бюджет заплатил за иммунизацию от гриппа 40% населения. Это большие деньги. Плюс еще деньги бюджетов субъектов, муниципальных, деньги работодателей. В результате у нас почти 50% населения страны привито.
О том, на что чаще всего жалуются граждане
ЖКХ… Были и жалобы на услуги медицинские, образовательные и туристические… Ну и услуги финансовые.
О шансах отстоять потребительские права в суде
По нашему мониторингу, в 90% случаев, когда потребитель за помощью в суде обращается к нам, дела выигрываются, решаются в пользу потребителя.
Об отравлениях в образовательных учреждениях
80% всех такого рода случаев групповых заболеваний вызваны вирусами. И мы сегодня живем в эпоху, когда вирусами заменяются бактерии. Вирусы гораздо более заразны.
О рисках в зарубежных поездках
Когда мы знаем, что где-то есть риск, мы предупреждаем наших сограждан о том, что он есть. Если это туристическая поездка, то туристов обязана предупредить и туристическая компания, которая помогает им такую поездку организовать.
О продуктах на особом контроле
Если на полке окажется продукт, превышающий допустимый уровень содержания трансжиров и выпущенный в оборот после 1 января текущего года, — вот это уже запрещено.
Программа «Поздняков» выйдет в эфир НТВ в понедельник, 5 февраля, сразу после «Итогов дня». На НТВ.Ru будет опубликована полная видеоверсия интервью Анны Поповой.
О количестве привитых от гриппа
Федеральный бюджет заплатил за иммунизацию от гриппа 40% населения. Это большие деньги. Плюс еще деньги бюджетов субъектов, муниципальных, деньги работодателей. В результате у нас почти 50% населения страны привито.
О том, на что чаще всего жалуются граждане
ЖКХ… Были и жалобы на услуги медицинские, образовательные и туристические… Ну и услуги финансовые.
О шансах отстоять потребительские права в суде
По нашему мониторингу, в 90% случаев, когда потребитель за помощью в суде обращается к нам, дела выигрываются, решаются в пользу потребителя.
Об отравлениях в образовательных учреждениях
80% всех такого рода случаев групповых заболеваний вызваны вирусами. И мы сегодня живем в эпоху, когда вирусами заменяются бактерии. Вирусы гораздо более заразны.
О рисках в зарубежных поездках
Когда мы знаем, что где-то есть риск, мы предупреждаем наших сограждан о том, что он есть. Если это туристическая поездка, то туристов обязана предупредить и туристическая компания, которая помогает им такую поездку организовать.
О продуктах на особом контроле
Если на полке окажется продукт, превышающий допустимый уровень содержания трансжиров и выпущенный в оборот после 1 января текущего года, — вот это уже запрещено.
Программа «Поздняков» выйдет в эфир НТВ в понедельник, 5 февраля, сразу после «Итогов дня». На НТВ.Ru будет опубликована полная видеоверсия интервью Анны Поповой.
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