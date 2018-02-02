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    В Якутии нашли два алмаза редкой величины

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    • Фото: alrosa.ru
    В Якутии нашли два алмаза редкой величины

    В Якутии нашли два алмаза редкой величины

    В Якутии нашли два алмаза редкой величины
  • Фото: alrosa.ru

    • Компания АЛРОСА добыла на трубке «Юбилейная» Айхальского горно-обогатительного комбината крупные алмазы ювелирного качества массой 97,92 карата и 85,62 карата.

    В компании отмечают, что крупные камни массой более 50 карат встречаются в природе крайне редко.

    Евгений Агуреев, директор ЕСО «АЛРОСА», член правления: «Такие алмазы традиционно продаются на аукционах, где пользуются большим спросом. Наиболее редкие и чистые из них АЛРОСА обрабатывает на своем гранильном подразделении „Бриллианты АЛРОСА“ и реализует самостоятельно».

    Первый алмаз массой 97,92 карата — это прозрачный камень с желтоватым оттенком в форме октаэдра с незначительными включениями сульфидов и оливинов. Второй массой 85,62 карата — также прозрачный, с желтоватым оттенком, изометричный кристалл октаэдрической формы с мелкими рассеянными включениями, сообщается на сайте компании.

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