В Якутии нашли два алмаза редкой величины

Компания АЛРОСА добыла на трубке «Юбилейная» Айхальского
горно-обогатительного комбината крупные алмазы ювелирного качества массой 97,92 карата и 85,62 карата.
В компании отмечают, что крупные камни массой более 50 карат встречаются в природе крайне редко.
Евгений Агуреев, директор ЕСО «АЛРОСА», член правления: «Такие алмазы традиционно продаются на аукционах, где пользуются большим спросом. Наиболее редкие и чистые из них АЛРОСА обрабатывает на своем гранильном подразделении „Бриллианты АЛРОСА“ и реализует самостоятельно».
Первый алмаз массой 97,92 карата — это прозрачный камень с желтоватым оттенком в форме октаэдра с незначительными включениями сульфидов и оливинов. Второй массой 85,62 карата — также прозрачный, с желтоватым оттенком, изометричный кристалл октаэдрической формы с мелкими рассеянными включениями, сообщается на сайте компании.
Ранее сотрудники Малышевского месторождения на Урале добыли уникальный изумруд весом 1,6 кг.
Евгений Агуреев, директор ЕСО «АЛРОСА», член правления: «Такие алмазы традиционно продаются на аукционах, где пользуются большим спросом. Наиболее редкие и чистые из них АЛРОСА обрабатывает на своем гранильном подразделении „Бриллианты АЛРОСА“ и реализует самостоятельно».
Первый алмаз массой 97,92 карата — это прозрачный камень с желтоватым оттенком в форме октаэдра с незначительными включениями сульфидов и оливинов. Второй массой 85,62 карата — также прозрачный, с желтоватым оттенком, изометричный кристалл октаэдрической формы с мелкими рассеянными включениями, сообщается на сайте компании.
Ранее сотрудники Малышевского месторождения на Урале добыли уникальный изумруд весом 1,6 кг.
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