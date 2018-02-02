АКИТ сообщила Роспотребнадзору о схемах «потребительского экстремизма»

Крупные торговые сети просят защитить их от так называемого потребительского экстремизма.

94 Интернет

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Как следует из письма Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) в Роспотребнадзор, недобросовестные покупатели пользуются законодательством о защите прав потребителей и обогащаются за счет магазинов.



Дело в том, что имеющий претензии к товару клиента подчас идет не в магазин, а сразу в суд, так как знает, что тот назначит ему компенсацию, а после еще затягивает срок возврата денег, отчего сумма неустойки увеличивается. В итоге некоторые умудряются взыскать в 3 раза больше стоимости товара.