СМИ узнали о разработке дифференцированной платы для раздельного сбора мусора

Федеральная антимонопольная служба прорабатывает возможность дифференцированного тарифа для россиян, которые будут собирать мусор раздельно.
В конце минувшего года Госдума РФ приняла закон, который закрепил раздельный сбор мусора. То есть для этого ни домохозяйствам, ни магазинам не нужно получать специальную лицензию. Теперь же, как пишет «Коммерсант», ФАС собирает предложения профильных ведомств о том, какой тариф нужно ввести для такого раздельного сбора.
В Минприроды считают, что он должен быть пониженным, чтобы стимулировать граждан пользоваться новой системой. Для начала ее хотят опробовать в нескольких регионах. Инициативу поддержали и в Минпромторге и Минстрое.
При этом участники рынка отмечают, что для организации раздельного сбора мусора понадобятся дополнительные средства, а потому придется либо, наоборот, повысить тарифы, либо взимать деньги с производителей. Сейчас так делают в некоторых странах Европы. В Минприроды ранее заявили, что на введение раздельного сбора мусора по всей стране понадобится порядка 10 лет.
В Минприроды считают, что он должен быть пониженным, чтобы стимулировать граждан пользоваться новой системой. Для начала ее хотят опробовать в нескольких регионах. Инициативу поддержали и в Минпромторге и Минстрое.
При этом участники рынка отмечают, что для организации раздельного сбора мусора понадобятся дополнительные средства, а потому придется либо, наоборот, повысить тарифы, либо взимать деньги с производителей. Сейчас так делают в некоторых странах Европы. В Минприроды ранее заявили, что на введение раздельного сбора мусора по всей стране понадобится порядка 10 лет.
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