В Москве бомж пытался ограбить банк

Сотрудники полиции на севере Москвы задержали мужчину без определенного места жительства по подозрению в попытке ограбления банка.
Как сообщили полиции сотрудники банка, накануне вечером в отделение вошел неизвестный, обменял 50 долларов, после чего передал кассиру записку с требованием выдать ему 4 млн рублей.
24-летняя кассир банка ответила мужчине, что вызвала сотрудников полиции, нажав «тревожную кнопку». После этого неизвестный забрал записку и скрылся, ничего не взяв.
В тот же день сотрудники полиции задержали на Енисейской улице 29-летнего подозреваемого. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», сообщает ТАСС.
24-летняя кассир банка ответила мужчине, что вызвала сотрудников полиции, нажав «тревожную кнопку». После этого неизвестный забрал записку и скрылся, ничего не взяв.
В тот же день сотрудники полиции задержали на Енисейской улице 29-летнего подозреваемого. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», сообщает ТАСС.
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