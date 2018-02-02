Улицы разбитых фонарей <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Улицы разбитых фонарей 16+
    •  

    В Москве бомж пытался ограбить банк

    4 комментария

    В Москве бомж пытался ограбить банк

    В Москве бомж пытался ограбить банк

    Сотрудники полиции на севере Москвы задержали мужчину без определенного места жительства по подозрению в попытке ограбления банка.

    Как сообщили полиции сотрудники банка, накануне вечером в отделение вошел неизвестный, обменял 50 долларов, после чего передал кассиру записку с требованием выдать ему 4 млн рублей.

    24-летняя кассир банка ответила мужчине, что вызвала сотрудников полиции, нажав «тревожную кнопку». После этого неизвестный забрал записку и скрылся, ничего не взяв.

    В тот же день сотрудники полиции задержали на Енисейской улице 29-летнего подозреваемого. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», сообщает ТАСС.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru