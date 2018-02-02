Сбитые электричкой двое мужчин в Подмосковье пытались взобраться на платформу

Доследственная проверка организована по факту гибели двух мужчин на железнодорожной станции «Перловская» в подмосковных Мытищах.
Электричка Москва — Фрязино сбила насмерть двух пешеходов, которые пытались взобраться на платформу перед приближающимся составом. Оба человека скончались на месте.
Личность одного из погибших установлена. Это мужчина 1975 года рождения. Следователи опрашивают членов локомотивной бригады и очевидцев произошедшего, сообщает РИА Новости.
Личность одного из погибших установлена. Это мужчина 1975 года рождения. Следователи опрашивают членов локомотивной бригады и очевидцев произошедшего, сообщает РИА Новости.
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