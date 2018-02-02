В Челябинске иномарка устроила на встречке ДТП с четырьмя погибшими

Инспекторы разбираются в обстоятельствах автокатастрофы, которая произошла в Челябинске.
Как сообщается на сайте регионального управления МВД РФ. у дома 1/15 на Бродокалмакском тракте водитель Mitsubishi Lancer не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль той же марки. По предварительной информации, в результате трагедии погибли 4 человека, число пострадавших уточняется.
На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, проводятся распорядительно-регулировочные действия и эвакуация поврежденных транспортных средств. РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах передает, что в двух Mitsubishi ехали 7 человек, из них 4 погибли, остальные получили травмы, тяжесть ранений устанавливается. Сообщается, что несовершеннолетних в иномарках не было.
На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, проводятся распорядительно-регулировочные действия и эвакуация поврежденных транспортных средств. РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах передает, что в двух Mitsubishi ехали 7 человек, из них 4 погибли, остальные получили травмы, тяжесть ранений устанавливается. Сообщается, что несовершеннолетних в иномарках не было.
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