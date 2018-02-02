В Москве 14 февраля сыграют около 300 свадеб

В День всех влюбленных, который отмечается 14 февраля, в российской столице поженятся около 300 пар.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Управления ЗАГС Москвы, около 300 заявлений подано на регистрацию брака 14 февраля. Ранее глава этого ведомства Ирина Муравьева рассказала, что первые семьи в столице в этом году были зарегистрированы 5 и 6 января, а в дни новогодних праздников зарегистрированы 54 брака.
В католическом и протестантском мире 14 февраля отмечается День святого Валентина, который еще называют Днем всех влюбленных. С 90-х годов этот праздник стал популярным и в России.
В католическом и протестантском мире 14 февраля отмечается День святого Валентина, который еще называют Днем всех влюбленных. С 90-х годов этот праздник стал популярным и в России.
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