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    В Москве 14 февраля сыграют около 300 свадеб

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    В Москве 14 февраля сыграют около 300 свадеб

    В Москве 14 февраля сыграют около 300 свадеб

    В День всех влюбленных, который отмечается 14 февраля, в российской столице поженятся около 300 пар.

    Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Управления ЗАГС Москвы, около 300 заявлений подано на регистрацию брака 14 февраля. Ранее глава этого ведомства Ирина Муравьева рассказала, что первые семьи в столице в этом году были зарегистрированы 5 и 6 января, а в дни новогодних праздников зарегистрированы 54 брака.

    В католическом и протестантском мире 14 февраля отмечается День святого Валентина, который еще называют Днем всех влюбленных. С 90-х годов этот праздник стал популярным и в России.

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