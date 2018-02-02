В штате Западная Вирджиния на встрече
законодателей-республиканцев постоянный представитель США при ООН Никки Хейли охарактеризовала отношения Москвы и Вашингтона.
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По информации Fox News, Хейли заявила, что Россия не является другом Соединенных Штатов, несмотря на то, что в ряде областей Москва и Вашингтон могут работать совместно.
Никки Хейли, постоянный представитель США при ООН: «Россия — не наш друг. Может быть, существуют некоторые вещи, над которыми мы можем с ними работать, и нам следует делать это там, где мы можем. Но Россия не будет нашим другом, пока их правительство придерживается своих нынешних ценностей и пока оно ведет себя на международной арене так, как сейчас».
По словам Хейли, в последний год действующая администрация США была жестче по отношению к России, чем любая американская администрация со времен Рональда Рейгана (40-й президент США — прим. НТВ.Ru).
Никки Хейли: «Я понятия не имею, чего Россия ожидала от американских выборов, но я скажу вам, что они недовольны тем, с чем им в итоге пришлось иметь дело».
Президент США Дональд Трамп ранее неоднократно заявлял о своем желании сотрудничать с Москвой по ряду вопросов, в том числе в ключевых областях, например, в сфере борьбы с терроризмом. При этом в минувший вторник глава Белого дома в своем выступлении с первым ежегодным посланием Конгрессу «О положении страны» причислил Россию к соперникам США, бросающим вызов американским интересам.
Никки Хейли, постоянный представитель США при ООН: «Россия — не наш друг. Может быть, существуют некоторые вещи, над которыми мы можем с ними работать, и нам следует делать это там, где мы можем. Но Россия не будет нашим другом, пока их правительство придерживается своих нынешних ценностей и пока оно ведет себя на международной арене так, как сейчас».
По словам Хейли, в последний год действующая администрация США была жестче по отношению к России, чем любая американская администрация со времен Рональда Рейгана (40-й президент США — прим. НТВ.Ru).
Никки Хейли: «Я понятия не имею, чего Россия ожидала от американских выборов, но я скажу вам, что они недовольны тем, с чем им в итоге пришлось иметь дело».
Президент США Дональд Трамп ранее неоднократно заявлял о своем желании сотрудничать с Москвой по ряду вопросов, в том числе в ключевых областях, например, в сфере борьбы с терроризмом. При этом в минувший вторник глава Белого дома в своем выступлении с первым ежегодным посланием Конгрессу «О положении страны» причислил Россию к соперникам США, бросающим вызов американским интересам.
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