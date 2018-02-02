Улицы разбитых фонарей <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Улицы разбитых фонарей 16+
    •  

    Постпред США при ООН: Россия — не наш друг

    4 комментария

    Постпред США при ООН: Россия — не наш друг

    Постпред США при ООН: Россия — не наш друг

    В штате Западная Вирджиния на встрече законодателей-республиканцев постоянный представитель США при ООН Никки Хейли охарактеризовала отношения Москвы и Вашингтона.

    2762
    По информации Fox News, Хейли заявила, что Россия не является другом Соединенных Штатов, несмотря на то, что в ряде областей Москва и Вашингтон могут работать совместно.

    Никки Хейли, постоянный представитель США при ООН: «Россия — не наш друг. Может быть, существуют некоторые вещи, над которыми мы можем с ними работать, и нам следует делать это там, где мы можем. Но Россия не будет нашим другом, пока их правительство придерживается своих нынешних ценностей и пока оно ведет себя на международной арене так, как сейчас».

    По словам Хейли, в последний год действующая администрация США была жестче по отношению к России, чем любая американская администрация со времен Рональда Рейгана (40-й президент США — прим. НТВ.Ru).

    Никки Хейли: «Я понятия не имею, чего Россия ожидала от американских выборов, но я скажу вам, что они недовольны тем, с чем им в итоге пришлось иметь дело».

    смотретьТрамп в послании конгрессу назвал Россию и Китай главными конкурентами США
    Трамп в послании конгрессу назвал Россию и Китай главными конкурентами США
    Президент США Дональд Трамп ранее неоднократно заявлял о своем желании сотрудничать с Москвой по ряду вопросов, в том числе в ключевых областях, например, в сфере борьбы с терроризмом. При этом в минувший вторник глава Белого дома в своем выступлении с первым ежегодным посланием Конгрессу «О положении страны» причислил Россию к соперникам США, бросающим вызов американским интересам.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru