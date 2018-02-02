Учащиеся школы Лос-Анджелеса рассказали об устроенной девочкой стрельбе

В американских СМИ появились подробности инцидента, который произошел в одной из школ
Лос-Анджелеса. Сообщается, что девочка, открывшая огонь в стенах учебного заведения и ранившая нескольких человек, сделала это случайно.
Как передает телеканал NBC со ссылкой на одноклассников девочки, выстрелы раздались случайно. По словам другого одноклассника, пистолет лежал в рюкзаке и выстрелил после падения, а сама девочка думала, что оружие игрушечное. Один из школьников заявил, что сразу после инцидента беседовал с девочкой, она плакала и все время повторяла, что «не хотела этого».
Ранее сообщалось, что стрелявшая девочка была задержана полицией за то, что открыла огонь прямо в классе. В результате 15-летний подросток ранен в голову, они находится в критическом состоянии. Его сверстница получила ранение в руку. Еще несколько человек травмированы осколками стекла, их повреждения доктора оценили как незначительные.
Ранее сообщалось, что стрелявшая девочка была задержана полицией за то, что открыла огонь прямо в классе. В результате 15-летний подросток ранен в голову, они находится в критическом состоянии. Его сверстница получила ранение в руку. Еще несколько человек травмированы осколками стекла, их повреждения доктора оценили как незначительные.
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