Улицы разбитых фонарей <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Улицы разбитых фонарей 16+
    •  
    Во Франции косатка заговорила по-английски: видео. Франция, океанариумы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВо Франции косатка заговорила по-английски: видео

    Во Франции косатка заговорила по-английски: видео

    1 комментарий
    Во Франции косатка заговорила <nobr>по-английски</nobr>: видео

    Во Франции косатка заговорила по-английски: видео

    Во Франции косатка заговорила <nobr>по-английски</nobr>: видео

      К числу так называемых говорящих животных, то есть способных имитировать человеческую речь, добавилась косатка.

      Во французском Антибе группа британских, немецких и чилийских ученых научили косатку по кличке Вики произносить отдельные короткие фразы на английском языке. Вики имитирует произношение слов «hello» (привет — англ.), считает до двух, произнося «one, two» (один, два — англ.) и умеет прощаться, говоря «bye, bye» (пока — англ.).

      Говорит косатка на английском, так как артикуляция французских звуков, видимо, ей пока не под силу. Для произношения Вики использует наружные ноздри, поэтому звук раздается над водой и напоминает человеческую речь.

      Ученые обнаружили, что в речи косаток есть свои диалекты, которые они приобретают, имитируя старших сородичей. До сих пор в числе говорящих животных числились приматы, некоторые птицы, слоны и дельфины.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru