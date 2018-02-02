Во Франции косатка заговорила по-английски: видео

К числу так называемых говорящих животных, то есть способных имитировать человеческую речь, добавилась косатка.

2400 океанариумы

Франция

Во французском Антибе группа британских, немецких и чилийских ученых научили косатку по кличке Вики произносить отдельные короткие фразы на английском языке. Вики имитирует произношение слов «hello» (привет — англ.), считает до двух, произнося «one, two» (один, два — англ.) и умеет прощаться, говоря «bye, bye» (пока — англ.).



Говорит косатка на английском, так как артикуляция французских звуков, видимо, ей пока не под силу. Для произношения Вики использует наружные ноздри, поэтому звук раздается над водой и напоминает человеческую речь.



Ученые обнаружили, что в речи косаток есть свои диалекты, которые они приобретают, имитируя старших сородичей. До сих пор в числе говорящих животных числились приматы, некоторые птицы, слоны и дельфины.