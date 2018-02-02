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    Восемь лет колонии: жена Белых назвала решение суда «смертным приговором»

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    • Фото: Красильников Станислав / ТАСС
    Восемь лет колонии: жена Белых назвала решение суда «смертным приговором»

    Восемь лет колонии: жена Белых назвала решение суда «смертным приговором»

    Восемь лет колонии: жена Белых назвала решение суда «смертным приговором»
  • Фото: Красильников Станислав / ТАСС

    • Защита экс-губернатора Кировской области Никиты Белых, которого Пресненский суд Москвы признал виновным в получении взятки и которому назначил наказание в виде 8 лет колонии строгого режима и штрафа в размере 48,2 миллиона рублей, заявила о готовности обжаловать вердикт приговор.

    О том, чем именно недовольна защита бывшего главы региона, рассказал его адвокат Андрей Грохотов.

    Андрей Грохотов, адвокат: «Мы рады, что суд услышал наши доводы и по одному эпизоду Никита Юрьевич был оправдан. Однако по эпизоду с Судгаймером мы недовольны, обязательно обжалуем приговор. Мы не согласны с квалификацией и сроком приговора. Мы просили оправдания по всем эпизодам. Кроме того, здоровье Белых вызывает опасения, что подтверждается также его состоянием в суде».

    смотретьНиките Белых стало плохо во время оглашения приговора
    Никите Белых стало плохо во время оглашения приговора
    По словам адвоката, заболевания Никиты Белых не подпадают под список Правительства РФ, который предусматривает освобождение от отбывания наказания в местах лишения свободы в связи с недугом. Жена бывшего губернатора Екатерина Рейферт назвала вердикт суда «смертным приговором», передает ТАСС.

    Екатерина Рейферт, жена Никиты Белых: «Пресненский суд абсолютно с карательным подходом оглашал приговор. Мы будем бороться, это не последняя инстанция. Огромное спасибо тем, кто понимает, что Никита Юрьевич не виновен, кто нас поддерживает и пишет письма. Два года в „Лефортово“ (Никита Белых провел под стражей в СИЗО 19 месяцев — прим. НТВ.Ru) — это тяжело даже для здорового человека. Восемь лет — это смертельный приговор для него».

    К 8 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 48 миллионов рублей Никиту Белых приговорил Пресненский суд накануне поздно вечером. Экс-губернатора признали виновным в коррупции, а именно в получении взятки в особо крупном размере. По данным следствия, коммерсант заплатил тогда еще действующему главе региона 200 тысяч евро за льготную аренду участка леса. Позже, как утверждали в прокуратуре, Белых передали еще 400 тысяч евро.

    смотретьЭкс-губернатор Белых получил 8 лет колонии строгого режима
    Экс-губернатор Белых получил 8 лет колонии строгого режима
    Сотрудники ФСБ задержали Никиту Белых с поличным в июне 2016 года в одном из столичных ресторанов. Обвинение требовало для него 10 лет лишения свободы и 100 миллионов рублей штрафа. Сам Белых себя виновным не признал. Бывший губернатор сможет рассчитывать на условно-досрочное освобождение (УДО) лишь осенью 2021 года. Согласно действующему законодательству, осужденный за особо тяжкое преступление может просить об УДО лишь после отбытия двух третей назначенного срока.

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