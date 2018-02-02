Восемь лет колонии: жена Белых назвала решение суда «смертным приговором»

Защита
экс-губернатора Кировской области Никиты Белых, которого Пресненский суд Москвы признал виновным в получении взятки и которому назначил наказание в виде 8 лет колонии строгого режима и штрафа в размере 48,2 миллиона рублей, заявила о готовности обжаловать вердикт приговор.
О том, чем именно недовольна защита бывшего главы региона, рассказал его адвокат Андрей Грохотов.
Андрей Грохотов, адвокат: «Мы рады, что суд услышал наши доводы и по одному эпизоду Никита Юрьевич был оправдан. Однако по эпизоду с Судгаймером мы недовольны, обязательно обжалуем приговор. Мы не согласны с квалификацией и сроком приговора. Мы просили оправдания по всем эпизодам. Кроме того, здоровье Белых вызывает опасения, что подтверждается также его состоянием в суде».
По словам адвоката, заболевания Никиты Белых не подпадают под список Правительства РФ, который предусматривает освобождение от отбывания наказания в местах лишения свободы в связи с недугом. Жена бывшего губернатора Екатерина Рейферт назвала вердикт суда «смертным приговором», передает ТАСС.
Екатерина Рейферт, жена Никиты Белых: «Пресненский суд абсолютно с карательным подходом оглашал приговор. Мы будем бороться, это не последняя инстанция. Огромное спасибо тем, кто понимает, что Никита Юрьевич не виновен, кто нас поддерживает и пишет письма. Два года в „Лефортово“ (Никита Белых провел под стражей в СИЗО 19 месяцев — прим. НТВ.Ru) — это тяжело даже для здорового человека. Восемь лет — это смертельный приговор для него».
К 8 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 48 миллионов рублей Никиту Белых приговорил Пресненский суд накануне поздно вечером. Экс-губернатора признали виновным в коррупции, а именно в получении взятки в особо крупном размере. По данным следствия, коммерсант заплатил тогда еще действующему главе региона 200 тысяч евро за льготную аренду участка леса. Позже, как утверждали в прокуратуре, Белых передали еще 400 тысяч евро.
Сотрудники ФСБ задержали Никиту Белых с поличным в июне 2016 года в одном из столичных ресторанов. Обвинение требовало для него 10 лет лишения свободы и 100 миллионов рублей штрафа. Сам Белых себя виновным не признал. Бывший губернатор сможет рассчитывать на условно-досрочное освобождение (УДО) лишь осенью 2021 года. Согласно действующему законодательству, осужденный за особо тяжкое преступление может просить об УДО лишь после отбытия двух третей назначенного срока.
Андрей Грохотов, адвокат: «Мы рады, что суд услышал наши доводы и по одному эпизоду Никита Юрьевич был оправдан. Однако по эпизоду с Судгаймером мы недовольны, обязательно обжалуем приговор. Мы не согласны с квалификацией и сроком приговора. Мы просили оправдания по всем эпизодам. Кроме того, здоровье Белых вызывает опасения, что подтверждается также его состоянием в суде».
По словам адвоката, заболевания Никиты Белых не подпадают под список Правительства РФ, который предусматривает освобождение от отбывания наказания в местах лишения свободы в связи с недугом. Жена бывшего губернатора Екатерина Рейферт назвала вердикт суда «смертным приговором», передает ТАСС.
Екатерина Рейферт, жена Никиты Белых: «Пресненский суд абсолютно с карательным подходом оглашал приговор. Мы будем бороться, это не последняя инстанция. Огромное спасибо тем, кто понимает, что Никита Юрьевич не виновен, кто нас поддерживает и пишет письма. Два года в „Лефортово“ (Никита Белых провел под стражей в СИЗО 19 месяцев — прим. НТВ.Ru) — это тяжело даже для здорового человека. Восемь лет — это смертельный приговор для него».
К 8 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 48 миллионов рублей Никиту Белых приговорил Пресненский суд накануне поздно вечером. Экс-губернатора признали виновным в коррупции, а именно в получении взятки в особо крупном размере. По данным следствия, коммерсант заплатил тогда еще действующему главе региона 200 тысяч евро за льготную аренду участка леса. Позже, как утверждали в прокуратуре, Белых передали еще 400 тысяч евро.
Сотрудники ФСБ задержали Никиту Белых с поличным в июне 2016 года в одном из столичных ресторанов. Обвинение требовало для него 10 лет лишения свободы и 100 миллионов рублей штрафа. Сам Белых себя виновным не признал. Бывший губернатор сможет рассчитывать на условно-досрочное освобождение (УДО) лишь осенью 2021 года. Согласно действующему законодательству, осужденный за особо тяжкое преступление может просить об УДО лишь после отбытия двух третей назначенного срока.
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