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    В Бразилии усомнились в существовании президента

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    В Бразилии усомнились в существовании президента

    В Бразилии усомнились в существовании президента

    Власти бразильского штата Сан-Паулу перестали платить пенсию действующему президенту страны Мишелу Темеру из-за того, что он не предоставил документы, подтверждающие, что он жив.

    Темер вышел на пенсию в 1999 году с должности прокурора штата. Как сообщает агентство Telam, глава государства должен был подать документы для выплаты пенсии в сентябре 2017 года, но не сделал этого до сих пор. В связи с отсутствием необходимых бумаг выплаты приостановили.

    По информации издания, сумма невыплаченной пенсии составляет около 45 тысяч реалов за каждый месяц (около 15 тысяч долларов).

    В администрации президента пояснили, что у главы государства просто не хватает времени для того, чтобы подать документы.

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