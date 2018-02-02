США не намерены прекращать полеты над Чёрным морем

Американские военные самолеты будут и дальше осуществлять полеты в международном воздушном пространстве у берегов России. Об этом заявил представитель Комитета начальников штабов ВС США
генерал-лейтенант Кеннет Маккензи.
Кеннет Маккензи, представитель Комитета начальников штабов ВС США: «Мы летаем над Чёрным морем, а Чёрное море — это международное воздушное пространство. У нас есть право летать там, и эти полеты будут продолжены»
Кроме того, он в очередной раз заявил, что в Вашингтоне по-прежнему считают недавний перехват американского самолета-разведчика российским истребителем Су-27 «небезопасным и непрофессиональным».
В Минобороны РФ обвинения отвергли, отметив, что полет проходил в полном соответствии с международными правилами. А в МИД назвали реакцию американской стороны очередной попыткой обвинить Россию в агрессивных действиях и разжечь русофобские настроения.
Кроме того, он в очередной раз заявил, что в Вашингтоне по-прежнему считают недавний перехват американского самолета-разведчика российским истребителем Су-27 «небезопасным и непрофессиональным».
В Минобороны РФ обвинения отвергли, отметив, что полет проходил в полном соответствии с международными правилами. А в МИД назвали реакцию американской стороны очередной попыткой обвинить Россию в агрессивных действиях и разжечь русофобские настроения.
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