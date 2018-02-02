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    Стрельбу по школьникам в Лос-Анджелесе открыла 12-летняя девочка

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    Стрельбу по школьникам в Лос-Анджелесе открыла 12-летняя девочка

    Стрельбу по школьникам в <nobr>Лос-Анджелесе</nobr> открыла <nobr>12-летняя</nobr> девочка

    Стрельбу в одной из школ Лос-Анджелеса могла устроить 12-летняя девочка. Полиция подтвердила, что подозреваемая была задержана.

    По уточненным данным, в результате стрельбы пострадали пять человек: двое — 15-летние мальчик и девочка — получили огнестрельные ранения, еще трое порезались осколками стекла. По информации The Associated Press, состояние раненного подростка врачи оценивают как тяжелое.

    Представители полиции на пресс-конференции подтвердили, что задержали подозреваемого, но подробностей сообщать не стали. Позже в Twitter полицейского управления Лос-Анджелеса было опубликовано сообщение, что в связи со стрельбой в школе арестован 12-летний ребенок.


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