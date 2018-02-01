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    Иордания разорвала дипотношения с КНДР из-за ракетных испытаний

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    Иордания разорвала дипотношения с КНДР из-за ракетных испытаний

    Иордания разорвала дипотношения с КНДР <nobr>из-за</nobr> ракетных испытаний

    Соединенные Штаты призвали страны мира разорвать торговые и дипломатические отношения с Пхеньяном после проведенных Северной Кореей ряда ракетных испытаний. Решение о разрыве отношений приняла Иордания.

    По информации межарабского телеканала Al Arabiya, король Иордании Абдалла II уже ратифицировал это решение правительства.

    Призыву Соединенных Штатов ранее последовали еще несколько стран Ближнего Востока, среди них Кувейт, Катар и ОАЭ.

    Ранее глава ЦРУ Майк Помпео заявил, что в течение ближайших месяцев у КНДР появится возможность нанесения ядерного удара по США. Он отметил, что программа создания ядерного оружия в Северной Корее продолжает расширяться, а оружие становится все более мощным, что вызывает серьезные опасения.

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