Благоустройство, велопарковки, библиотеки: петербуржцы верстают «народный бюджет»

С 1 февраля комитет финансов начинает формировать очередной «народный бюджет» на 2019 год. Свои пожелания того, как лучше потратить 50 миллионов рублей, может оставить любой желающий. Главное — правильно оформить заявку и аргументировать идею.

На 2018 год горожане выдвинули больше тысячи идей. Комиссия, состоящая из самих авторов, выбрала 17 проектов. Победители равномерно распределились между Центральным, Петроградским и Адмиралтейским районами.



Здесь наиболее востребованными оказались: благоустройство скверов, создание велоинфраструктуры, борьба с мусором, оборудование заезда для колясок на неприступный Кашин мост. Ведь рядом — детская поликлиника. Московский и Василеостровский районы несколько отстают по количеству прошедших инициатив. Но тоже в топе.



Именно островитяне, заручившись поддержкой местных властей, доказали своим пилотом в 2016-м: не только лобби и коммерческая выгода — двигатель проектов. Этот пункт обогрева — как показатель общественного беспокойства. Понятно, что «Ночлежка» — неизменный инициатор помощи бездомным. Но тут поддержали люди и чиновники поспособствовали.



Даниил Александров, автор инициативы «Пункт обогрева для бездомных»: «С одной стороны, это далеко от центра города. Но нет задачи быть близко к центру, а есть задача быть ближе к местам, где находятся бездомные. Пустыри, стройки, заброшенные здания, гаражи. Часть района Гавани как раз в этом смысле подходит».



Участников так называемого народного бюджета не ограничивают в идеях. Но ограничения появляются в ходе обсуждения и могут стать определяющими при отборе. Ведь разобраться в ведомственной принадлежности порой под силу только самым прозорливым. И тем, кто принимает решения, власти помогают повышать бюджетно-финансовую грамотность.



Судя по замыслам тех, кто отбор не прошел, можно смело утверждать: в Петербурге думают не только об удобстве, но и об эстетике. Предлагали прятать машины в карусельные парковки и вертикально озеленить брандмауэры.



В Юсуповском саду хотели танцевать, на набережной Лейтенанта Шмидта — играть на рояле, а на набережной Смоленки и Мичманской улице — познавать уцелевшую городскую экосистему. Еще стремились победить грязь. Укрепив грунт на газонах и предложив владельцам животных спецсредства по уборке.



Корреспондент НТВ Катерина Правдина расскажет об освоении народом петербуржцами.