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    Школьница открыла стрельбу по ученикам в Лос-Анджелесе

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    Школьница открыла стрельбу по ученикам в Лос-Анджелесе

    Школьница открыла стрельбу по ученикам в <nobr>Лос-Анджелесе</nobr>

    В классе одной из школ Лос-Анджелеса произошла стрельба, есть пострадавшие. Об этом сообщает американский телеканал NBC со ссылкой на полицию.

    Отмечается, что одна из учениц открыла огонь по школьникам прямо в классе. Пострадали как минимум два человека — 15-летняя девочка и ее ровесник. Пострадавшие госпитализированы, информации об их состоянии нет.

    По данным телеканала, стрелявшую задержали. В местной полиции заверили, что ситуация «находится под контролем».

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