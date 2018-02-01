Школьница открыла стрельбу по ученикам в Лос-Анджелесе

В классе одной из школ Лос-Анджелеса произошла стрельба, есть пострадавшие. Об этом сообщает американский телеканал NBC со ссылкой на полицию.

Отмечается, что одна из учениц открыла огонь по школьникам прямо в классе. Пострадали как минимум два человека — 15-летняя девочка и ее ровесник. Пострадавшие госпитализированы, информации об их состоянии нет.



По данным телеканала, стрелявшую задержали. В местной полиции заверили, что ситуация «находится под контролем».