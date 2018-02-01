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    Петербурженка пробежала свой привет по льду Кавголовского озера. Ленинградская область, Санкт-Петербург, курьезы, реки и озера. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПетербурженка пробежала свой привет по льду Кавголовского озера

    Петербурженка пробежала свой привет по льду Кавголовского озера

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    Петербурженка пробежала свой привет по льду Кавголовского озера

    Петербурженка пробежала свой привет по льду Кавголовского озера

      Мария передала всем привет. Поздороваться с миром она решила необычным способом: она буквально пробежала свое послание.

      Надпись появилась на тепловой карте, которую опубликовали аналитики мобильного приложения на основе данных, поступающих с фитнес-трекеров и других спортивных браслетов.

      Огромные буквы хорошо читаются на льду Кавголовского озера в Ленобласти. Судя по всему, слова были выведены в конце января. Однако внимание на них журналисты обратили только сейчас и позавидовали упорству Марии. Вероятно, она пробежала не один километр, чтобы засвидетельствовать внимание всему миру.

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