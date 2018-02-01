В МИД ответили на обвинения США в «небезопасном» сближении самолетов

МИД РФ прокомментировал заявления Госдепа США о перехвате американского
самолета-разведчика российским Су-27 над Чёрным морем.
В Госдепе США заявили, что 29 января российский самолет допустил «небезопасное сближение» над Чёрным морем с американским. В МИД назвали эту реакцию американской стороны очередной попыткой обвинить Россию в агрессивных действиях и разжечь русофобские настроения.
МИД РФ: «Обратили внимание на непрекращающиеся попытки американских партнеров поднять шум вокруг, в общем-то, ставших рутинными случаев взаимных сопровождений (самолетов — ред.). Усматриваем за этим стремление разжечь русофобские настроения в СМИ, обвинить Россию в агрессивных действиях».
В ведомстве подчеркнули, что подобная линия поведения вряд ли совместима с желанием решать проблемы цивилизованным способом. В МИД также напомнили, что Россия не раз предлагала США уточнить положения о «предотвращении инцидентов в открытом море и воздушном пространстве». Но каждый раз американская сторона уходила от диалога.
МИД РФ: «Призываем американских коллег приступить к урегулированию имеющихся озабоченностей за столом переговоров».
Ранее на претензии США ответили в Минобороны РФ. В российском военном ведомстве рекомендовали США отказаться от полетов самолетов-разведчиков у российских границ или договориться о правилах их проведения.
МИД РФ: «Обратили внимание на непрекращающиеся попытки американских партнеров поднять шум вокруг, в общем-то, ставших рутинными случаев взаимных сопровождений (самолетов — ред.). Усматриваем за этим стремление разжечь русофобские настроения в СМИ, обвинить Россию в агрессивных действиях».
В ведомстве подчеркнули, что подобная линия поведения вряд ли совместима с желанием решать проблемы цивилизованным способом. В МИД также напомнили, что Россия не раз предлагала США уточнить положения о «предотвращении инцидентов в открытом море и воздушном пространстве». Но каждый раз американская сторона уходила от диалога.
МИД РФ: «Призываем американских коллег приступить к урегулированию имеющихся озабоченностей за столом переговоров».
Ранее на претензии США ответили в Минобороны РФ. В российском военном ведомстве рекомендовали США отказаться от полетов самолетов-разведчиков у российских границ или договориться о правилах их проведения.
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