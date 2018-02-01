Инспектор Купер. Невидимый враг <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Инспектор Купер. Невидимый враг 16+
    •  
    В Анкаре прогремел взрыв в здании налоговой инспекции: есть пострадавшие. взрывы, Турция. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Анкаре прогремел взрыв в здании налоговой инспекции: есть пострадавшие

    В Анкаре прогремел взрыв в здании налоговой инспекции: есть пострадавшие

    комментировать
    • Фото: @irgatogluayavuz / twitter.com
    В Анкаре прогремел взрыв в здании налоговой инспекции: есть пострадавшие

    В Анкаре прогремел взрыв в здании налоговой инспекции: есть пострадавшие

    В Анкаре прогремел взрыв в здании налоговой инспекции: есть пострадавшие
    • Фото: @irgatogluayavuz / twitter.com

      • В одном из районов столицы Турции прогремел взрыв. В полиции сообщили, что пострадали три человека.

      В правоохранительных органах уточнили, что взрыв произошел в здании налоговой инспекции в районе Чукурамбар. По предварительным данным, причиной стала утечка газа, передает ТАСС.

      В полиции сообщили, что пострадали три человека. Но их жизни ничто не угрожает, они получили легкие ранения.

      Стражи порядка оцепили место происшествия. На место также прибыли машины скорой помощи и пожарные расчеты.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru