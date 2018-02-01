В Анкаре прогремел взрыв в здании налоговой инспекции: есть пострадавшие

В одном из районов столицы Турции прогремел взрыв. В полиции сообщили, что пострадали три человека.
В правоохранительных органах уточнили, что взрыв произошел в здании налоговой инспекции в районе Чукурамбар. По предварительным данным, причиной стала утечка газа, передает ТАСС.
В полиции сообщили, что пострадали три человека. Но их жизни ничто не угрожает, они получили легкие ранения.
Стражи порядка оцепили место происшествия. На место также прибыли машины скорой помощи и пожарные расчеты.
В полиции сообщили, что пострадали три человека. Но их жизни ничто не угрожает, они получили легкие ранения.
Стражи порядка оцепили место происшествия. На место также прибыли машины скорой помощи и пожарные расчеты.
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