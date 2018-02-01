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    Жириновский сплясал вместе с петербуржцами. Жириновский, ЛДПР, Санкт-Петербург, выборы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЖириновский сплясал вместе с петербуржцами

    Жириновский сплясал вместе с петербуржцами

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    Жириновский сплясал вместе с петербуржцами

    Жириновский сплясал вместе с петербуржцами

      Посетители одного из торговых комплексов Петербурга сегодня смогли посмотреть, как пустился в пляс самый большой артист российской политики и кандидат в президенты.

      С Владимиром Жириновским в пляс пошли оказавшиеся в комплексе неслучайно воспитанники Высшей школы уличного танца. Поэтому музыкальные композиции и жанры были весьма современные и активные.

      Прима ЛДПР элементы нижнего да и верхнего брейка в свою композицию не включил, но и то, что он исполнил конкурентам не дано, заверил политик.

      Владимир Жириновский, кандидат в президенты РФ, депутат Государственной Думы: «К вам никто, кроме меня, не придет, никто не будет танцевать, никто не будет приветствовать. Не потому, что они плохие, злые люди. Просто у них нет этого драйва, этой молодости, этого желания видеть добрые, счастливые, радостные лица».

      Спонтанно в пляс Владимир Жириновский пустился не только в Петербурге. В агитационных поездках по стране он уже выполнил 50-летний норматив по танцам, — похвастался сегодня политик.

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