Жириновский сплясал вместе с петербуржцами

Посетители одного из торговых комплексов Петербурга сегодня смогли посмотреть, как пустился в пляс самый большой артист российской политики и кандидат в президенты.

С Владимиром Жириновским в пляс пошли оказавшиеся в комплексе неслучайно воспитанники Высшей школы уличного танца. Поэтому музыкальные композиции и жанры были весьма современные и активные.



Прима ЛДПР элементы нижнего да и верхнего брейка в свою композицию не включил, но и то, что он исполнил конкурентам не дано, заверил политик.



Владимир Жириновский, кандидат в президенты РФ, депутат Государственной Думы: «К вам никто, кроме меня, не придет, никто не будет танцевать, никто не будет приветствовать. Не потому, что они плохие, злые люди. Просто у них нет этого драйва, этой молодости, этого желания видеть добрые, счастливые, радостные лица».



Спонтанно в пляс Владимир Жириновский пустился не только в Петербурге. В агитационных поездках по стране он уже выполнил 50-летний норматив по танцам, — похвастался сегодня политик.