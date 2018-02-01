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    Ревизоры из Госдумы прошлись по петербургским долгостроям. Госдума, Санкт-Петербург, больницы, детские сады, строительство. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВРевизоры из Госдумы прошлись по петербургским долгостроям

    Ревизоры из Госдумы прошлись по петербургским долгостроям

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    Ревизоры из Госдумы прошлись по петербургским долгостроям

    Ревизоры из Госдумы прошлись по петербургским долгостроям

      Сегодня во Фрунзенском районе депутаты Госдумы проверили четыре долгостроя: новое отделение НИИ скорой помощи имени Джанелидзе, Боткинскую больницу и два детских сада. Из-за претензий к подрядчикам часть проектов заморожена, а на некоторых стройплощадках работы не продвинулась дальше котлована.

      Как отмечает корреспондент НТВ Эдмунд Желбунов, экспресс-проверка у депутатов заняла 90 минут. Мастер-класс для местных чиновников провел парламентарий профильного комитета.

      Михаил Романов в Госдуме отвечает за контроль и регламент. Как раз к регламенту у заказчиков работ и возникли вопросы. Первая остановка контрольного рейда — будущая строительная площадка НИИ имени Джанелидзе.

      На этом пустыре должен появиться новый четырехэтажный корпус для отделения экстренной помощи. Здание стоимостью 5 миллиардов рублей спроектировали еще в 2016 году. Тогда же Смольный направил в Минздрав заявку для включения объекта в федеральную программу по инвестициям. Но ее отклонили.

      В этом году из городского бюджета готовы выделить всего 50 миллионов, что, очевидно, скажется на темпах строительства. Но ревизор обещает помочь.

      Михаил Романов      , депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по контролю и регламенту: «У нас будет встреча с министром здравоохранения Вероникой Скворцовой. Мы будем повторно добиваться, чтобы этот объект включили в федеральную программу. И когда в Госдуме будет проходить чтение бюджета на 2019 год, мы этот момент учтем. Это важный центр для города. Поддержка с нашей стороны будет».

      Подробнее — в репортаже НТВ.

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