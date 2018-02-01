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    Электричка сбила насмерть двоих мужчин в Подмосковье

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    Электричка сбила насмерть двоих мужчин в Подмосковье

    Электричка сбила насмерть двоих мужчин в Подмосковье

    Двое мужчин, переходивших железнодорожные пути в неположенном месте, были сбиты электричкой на Московской железной дороге, оба погибли.

    Как сообщили «Интерфаксу» в транспортном управлении МВД по Центральному федеральному округу, инцидент произошел сегодня около 19:00 в районе платформы Перловская.

    Из сообщения управления: «Электропоездом сообщением Москва — Фрязино смертельно травмированы двое мужчин, переходивших железнодорожные пути в неустановленном месте».

    На месте происшествия работает транспортная полиция, обстоятельства происшествия устанавливаются.

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