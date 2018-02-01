Электричка сбила насмерть двоих мужчин в Подмосковье

Двое мужчин, переходивших железнодорожные пути в неположенном месте, были сбиты электричкой на Московской железной дороге, оба погибли.
Как сообщили «Интерфаксу» в транспортном управлении МВД по Центральному федеральному округу, инцидент произошел сегодня около 19:00 в районе платформы Перловская.
Из сообщения управления: «Электропоездом сообщением Москва — Фрязино смертельно травмированы двое мужчин, переходивших железнодорожные пути в неустановленном месте».
На месте происшествия работает транспортная полиция, обстоятельства происшествия устанавливаются.
Из сообщения управления: «Электропоездом сообщением Москва — Фрязино смертельно травмированы двое мужчин, переходивших железнодорожные пути в неустановленном месте».
На месте происшествия работает транспортная полиция, обстоятельства происшествия устанавливаются.
Комментарии