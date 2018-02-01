FIS сняла с 8 российских лыжников временное отстранение от международных турниров

Международная федерация лыжного спорта (FIS) сняла временное отстранение с восьми российских лыжников, чьи апелляции ранее удовлетворил Спортивный арбитражный суд (CAS).
По решению FIS, до участия в международных турнирах допущены Александр Легков, Евгений Белов, Максим Вылегжанин, Алексей Петухов, Никита Крюков, Александр Бессмертных, Евгения Шаповалова и Наталья Матвеева. При этом в заявлении Международной федерации лыжного спорта отмечается, что решение об участии этих спортсменов в Олимпиаде в Пхёнчхане будет принимать МОК, передает ТАСС.
FIS выпустила свое заявление после оглашения решения CAS, который отменил пожизненное отстранение 28 российских спортсменов от Олимпийских игр. Спортивный арбитраж частично удовлетворил апелляции еще 11 спортсменов, среди которых лыжницы Юлия Иванова, Юлия Чекалёва и Анастасия Доценко. С них FIS не стала снимать временное отстранение от международных соревнований.
FIS выпустила свое заявление после оглашения решения CAS, который отменил пожизненное отстранение 28 российских спортсменов от Олимпийских игр. Спортивный арбитраж частично удовлетворил апелляции еще 11 спортсменов, среди которых лыжницы Юлия Иванова, Юлия Чекалёва и Анастасия Доценко. С них FIS не стала снимать временное отстранение от международных соревнований.
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