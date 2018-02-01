ОКР: попытка МОК обжаловать решение CAS будет противоречить Олимпийской хартии

Международный олимпийский комитет (МОК) подвергнет сомнению работу Спортивного арбитражного суда (CAS) и Олимпийскую хартию, если решит оспаривать оправдание 28 российских атлетов. Такое мнение высказал первый
вице-президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.
После того как CAS отменил решение в отношении 28 российских атлетов о пожизненном отстранении от Олимпиад, МОК заявил, что оставляет за собой право обратиться в Верховный суд Швейцарии по этому вопросу. Первый вице-президент ОКР Станислав Поздняков прокомментировал это заявление Международного олимпийского комитета, передает «Интерфакс».
Станислав Поздняков: «Статья 61 Олимпийской хартии гласит, что все споры, связанные с Олимпийскими играми, подлежат рассмотрению в спортивном арбитраже. Также в антидопинговых правилах МОК Олимпийских игр 2014 года в статье 11.2.1 говорится, что решения МОК могут быть обжалованы исключительно в Спортивном арбитражном суде».
Поздняков подчеркнул, что из указанных норм следует: МОК сам выбрал CAS в качестве финальной инстанции по всем спорам, связанным с Олимпийскими играми.
Станислав Поздняков: «Соответственно, сам МОК обязан соблюдать принятые CAS решения. Если МОК обжалует это решение в Верховном суде Швейцарии, то фактически выразит недоверие деятельности CAS».
Кроме того, как считает Поздняков, подобным действием МОК поставит под сомнение и Олимпийскую хартию. Поэтому он считает, что оправданные россияне имеют полное право выступить на Играх в Пхёнчхане в составе команды «Олимпийские атлеты из России».
Он добавил, что Россия поставила перед МОК вопрос о допуске 15 спортсменов, которые были оправданы CAS. С атлетов были сняты обвинения в нарушении антидопинговых правил.
Станислав Поздняков: «Мы просим МОК рассмотреть возможность допуска этих спортсменов до зимних Олимпийских игр, с учетом решения CAS».
Как он подчеркнул, российская сторона настойчиво просит МОК направить индивидуальные приглашения на Игры не позднее 2 февраля следующим спортсменам: Александру Третьякову (скелетон), Елене Никитиной (скелетон), Марии Орловой (скелетон), Александру Легкову (лыжи), Евгению Белову (лыжи), Максиму Вылегжанину (лыжи), Александру Бессмертных (лыжи), Евгении Шаповаловой (лыжи), Наталье Матвеевой (лыжи), Ольге Фаткулиной (конькобежный спорт), Александру Румянцеву (конькобежный спорт), Артёму Кузнецову (конькобежный спорт), Татьяне Ивановой (санный спорт), Альберту Демченко (санный спорт) , Сергею Чудинову (санный спорт).
Станислав Поздняков: «Статья 61 Олимпийской хартии гласит, что все споры, связанные с Олимпийскими играми, подлежат рассмотрению в спортивном арбитраже. Также в антидопинговых правилах МОК Олимпийских игр 2014 года в статье 11.2.1 говорится, что решения МОК могут быть обжалованы исключительно в Спортивном арбитражном суде».
Поздняков подчеркнул, что из указанных норм следует: МОК сам выбрал CAS в качестве финальной инстанции по всем спорам, связанным с Олимпийскими играми.
Станислав Поздняков: «Соответственно, сам МОК обязан соблюдать принятые CAS решения. Если МОК обжалует это решение в Верховном суде Швейцарии, то фактически выразит недоверие деятельности CAS».
Кроме того, как считает Поздняков, подобным действием МОК поставит под сомнение и Олимпийскую хартию. Поэтому он считает, что оправданные россияне имеют полное право выступить на Играх в Пхёнчхане в составе команды «Олимпийские атлеты из России».
Он добавил, что Россия поставила перед МОК вопрос о допуске 15 спортсменов, которые были оправданы CAS. С атлетов были сняты обвинения в нарушении антидопинговых правил.
Станислав Поздняков: «Мы просим МОК рассмотреть возможность допуска этих спортсменов до зимних Олимпийских игр, с учетом решения CAS».
Как он подчеркнул, российская сторона настойчиво просит МОК направить индивидуальные приглашения на Игры не позднее 2 февраля следующим спортсменам: Александру Третьякову (скелетон), Елене Никитиной (скелетон), Марии Орловой (скелетон), Александру Легкову (лыжи), Евгению Белову (лыжи), Максиму Вылегжанину (лыжи), Александру Бессмертных (лыжи), Евгении Шаповаловой (лыжи), Наталье Матвеевой (лыжи), Ольге Фаткулиной (конькобежный спорт), Александру Румянцеву (конькобежный спорт), Артёму Кузнецову (конькобежный спорт), Татьяне Ивановой (санный спорт), Альберту Демченко (санный спорт) , Сергею Чудинову (санный спорт).
Зимняя Олимпиада в ПхёнчханеНТВ ОБЪЯСНЯЕТ
Комментарии