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    Интерес иностранцев к инвестфоруму в Сочи вырос в четыре раза. Сочи, инвестиции, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВИнтерес иностранцев к инвестфоруму в Сочи вырос в четыре раза

    Интерес иностранцев к инвестфоруму в Сочи вырос в четыре раза

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    Интерес иностранцев к инвестфоруму в Сочи вырос в четыре раза

    Интерес иностранцев к инвестфоруму в Сочи вырос в четыре раза

    Интерес иностранцев к инвестфоруму в Сочи вырос в четыре раза

      Интерес к Международному инвестиционному форуму в Сочи в этом году заметно вырос. Иностранных участников будет в четыре раза больше, чем годом ранее, заявил вице-премьер Дмитрий Козак.

      Форум пройдет в середине февраля, среди его тем — улучшение инвестклимата в регионах, а также повышение качества жизни — это экология, образование, здравоохранение.

      Дмитрий Козак, заместитель председателя правительства РФ: «Упор по-прежнему будет сделан на деятельности региональных и местных властей, создание условий для их работы, создание стимулов для развития экономики нашей страны».

      По оценке вице-премьера, в Сочи подпишут контрактов более чем на 400 млрд рублей.

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