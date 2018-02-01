Интерес иностранцев к инвестфоруму в Сочи вырос в четыре раза

Интерес к Международному инвестиционному форуму в Сочи в этом году заметно вырос. Иностранных участников будет в четыре раза больше, чем годом ранее, заявил вице-премьер Дмитрий Козак.

Форум пройдет в середине февраля, среди его тем — улучшение инвестклимата в регионах, а также повышение качества жизни — это экология, образование, здравоохранение.



Дмитрий Козак, заместитель председателя правительства РФ: «Упор по-прежнему будет сделан на деятельности региональных и местных властей, создание условий для их работы, создание стимулов для развития экономики нашей страны».



По оценке вице-премьера, в Сочи подпишут контрактов более чем на 400 млрд рублей.