Мессенджер Telegram вернулся в App Store

Создатель Telegram Павел Дуров сообщил, что приложение вернулось в
интернет-магазин App Store.
Приложение Telegram вновь доступно для скачивания в интернет-магазине App Store. Об этом в своем Twitter сообщил создатель мессенджера Павел Дуров.
Павел Дуров: «Telegram вернулся в App Store после отсутствия там с полуночи по центрально-европейскому времени (2:00 мск)».
Ранее сегодня в России и мире приложение исчезло из списка в App Store. Дуров объяснил, что компания Apple убрала мессенджер из интернет-магазина. Причиной стал обнаруженный «неприемлемый контент», который оказался доступен пользователям Telegram. Дуров отмечал, что Telegram вернется в App Store после того, как будет обеспечена защита от этого «нежелательного контента».
Павел Дуров: «Telegram вернулся в App Store после отсутствия там с полуночи по центрально-европейскому времени (2:00 мск)».
Telegram is back in the AppStore after being absent there since midnight CET.— Pavel Durov (@durov) 1 февраля 2018 г.
Every day 500,000+ users download Telegram for Android and another ~100,000 download Telegram for iOS.
Check out yesterday’s update for both platforms: https://t.co/AVsELnpOGK
Ранее сегодня в России и мире приложение исчезло из списка в App Store. Дуров объяснил, что компания Apple убрала мессенджер из интернет-магазина. Причиной стал обнаруженный «неприемлемый контент», который оказался доступен пользователям Telegram. Дуров отмечал, что Telegram вернется в App Store после того, как будет обеспечена защита от этого «нежелательного контента».
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