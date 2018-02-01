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    Мессенджер Telegram вернулся в App Store

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    Мессенджер Telegram вернулся в App Store

    Мессенджер Telegram вернулся в App Store

    Создатель Telegram Павел Дуров сообщил, что приложение вернулось в интернет-магазин App Store.

    Приложение Telegram вновь доступно для скачивания в интернет-магазине App Store. Об этом в своем Twitter сообщил создатель мессенджера Павел Дуров.

    Павел Дуров: «Telegram вернулся в App Store после отсутствия там с полуночи по центрально-европейскому времени (2:00 мск)».




    Ранее сегодня в России и мире приложение исчезло из списка в App Store. Дуров объяснил, что компания Apple убрала мессенджер из интернет-магазина. Причиной стал обнаруженный «неприемлемый контент», который оказался доступен пользователям Telegram. Дуров отмечал, что Telegram вернется в App Store после того, как будет обеспечена защита от этого «нежелательного контента».

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