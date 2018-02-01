Украина отказалась от квоты на билеты ЧМ-2018

Федерация футбола Украины отказалась от квоты на приобретение билетов на матчи чемпионата мира по футболу, который пройдет в России.
ФФУ также подтвердила, что федерация отказывается и от аккредитации украинских журналистов для освещения ЧМ-2018 и уже оповестила об этом FIFA.
ФФУ: «Федерация футбола Украины официально подтверждает, что не будет проводить аккредитации отечественных журналистов для освещения финальной части чемпионата мира по футболу, который пройдет в России 14 июня — 15 июля 2018 года. Об этом было сообщено FIFA 26 января. Также ФФУ отказалась от своей квоты на приобретение билетов на матчи ЧМ-2018».
Накануне член исполкома ФФУ Артём Франков пояснил, что федерация не берет на себя ответственность за аккредитацию журналистов, потому что не отвечает за их безопасность на чемпионате мира.
Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что с футбольными федерациями и организациями фанатов обсуждается вариант бойкота турнира или организации протестов и политических выступлений во время его проведения.
Сборная Украины на ЧМ-2018 пробиться не смогла.
ФФУ: «Федерация футбола Украины официально подтверждает, что не будет проводить аккредитации отечественных журналистов для освещения финальной части чемпионата мира по футболу, который пройдет в России 14 июня — 15 июля 2018 года. Об этом было сообщено FIFA 26 января. Также ФФУ отказалась от своей квоты на приобретение билетов на матчи ЧМ-2018».
Накануне член исполкома ФФУ Артём Франков пояснил, что федерация не берет на себя ответственность за аккредитацию журналистов, потому что не отвечает за их безопасность на чемпионате мира.
Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что с футбольными федерациями и организациями фанатов обсуждается вариант бойкота турнира или организации протестов и политических выступлений во время его проведения.
Сборная Украины на ЧМ-2018 пробиться не смогла.
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