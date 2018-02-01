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    В ГИБДД заинтересовались видео с лихачеством актера Панина за рулем. артисты, ГИБДД, дорожное движение, знаменитости. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ ГИБДД заинтересовались видео с лихачеством актера Панина за рулем

    В ГИБДД заинтересовались видео с лихачеством актера Панина за рулем

    12 комментариев
    В ГИБДД заинтересовались видео с лихачеством актера Панина за рулем

    В ГИБДД заинтересовались видео с лихачеством актера Панина за рулем

    В ГИБДД заинтересовались видео с лихачеством актера Панина за рулем

      Столичная Госавтоинспекция изучает видеоролик, который актер Алексей Панин, известный скандальными выходками, разместил в своем Instagram.

      В ГИБДД заинтересовались видео, на котором Панин нарушает правила дорожного движения. На кадрах запечатлено, как актер едет на большой скорости, не держась за руль. Свои лихачества актер снял сам и выложил в Сеть. Свои действия он сопроводил комментарием: «Площадь Гагарина у нас впереди, взлетаем!». В полиции намерены привлечь его к ответственности, передает ТАСС.

      Пресс-служба Управления ГИБДД по Москве: «В настоящее время Управление ГИБДД по Москве изучает видеозапись с целью привлечения водителя к ответственности».

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