В ГИБДД заинтересовались видео с лихачеством актера Панина за рулем

Столичная Госавтоинспекция изучает видеоролик, который актер Алексей Панин, известный скандальными выходками, разместил в своем Instagram.
В ГИБДД заинтересовались видео, на котором Панин нарушает правила дорожного движения. На кадрах запечатлено, как актер едет на большой скорости, не держась за руль. Свои лихачества актер снял сам и выложил в Сеть. Свои действия он сопроводил комментарием: «Площадь Гагарина у нас впереди, взлетаем!». В полиции намерены привлечь его к ответственности, передает ТАСС.
Пресс-служба Управления ГИБДД по Москве: «В настоящее время Управление ГИБДД по Москве изучает видеозапись с целью привлечения водителя к ответственности».
Пресс-служба Управления ГИБДД по Москве: «В настоящее время Управление ГИБДД по Москве изучает видеозапись с целью привлечения водителя к ответственности».
Комментарии