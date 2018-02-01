ФАС не стала лишать питерских депутатов служебной развозки

Городские парламентарии продолжат комфортно ездить на служебных автомобилях. Контракт на перевозку депутатов Законодательного собрания признан законным.

Ранее Федеральная антимонопольная служба уличила народных избранников в нарушении процедуры госзакупок. В ведомство обратились представители общественной организации.



По их мнению, договор с единственным поставщиком — государственным учреждением «Смольнинское» — якобы заключили без проведения конкурса. При этом сумма госзакупки составила 439 миллионов рублей. Тогда представители ЗакСа сочли жалобу необоснованной. На их сторону встал и Арбитражный суд.