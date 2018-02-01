Северную столицу вновь испытают погодные качели

Синоптики прогнозируют потепление, метель, а затем снова похолодание до минус 10 градусов.

Последний зимний месяц в Петербурге начнется со снегопада. К городу приближается атмосферный фронт. По словам синоптиков, он принесет осадки и тепло. Снегопад ожидается во второй половине дня. Выпадет до семи сантиметров осадков.



Завтра прогнозируют 0 — минус 2 градуса. Но продлится февральская оттепель недолго. В выходные температура воздуха снова начнет понижаться. Похолодает до минус 7–10 градусов.



В целом, по словам синоптиков, в первой половине февраля в Петербурге установится зимняя погода с температурами минус 10 градусов и ниже. В следующий раз циклоны, а вместе с ними и тепло, придут в город на Неве во второй половине февраля.