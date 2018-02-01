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    Северную столицу вновь испытают погодные качели. Санкт-Петербург, зима, погода. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСеверную столицу вновь испытают погодные качели

    Северную столицу вновь испытают погодные качели

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    Северную столицу вновь испытают погодные качели

    Северную столицу вновь испытают погодные качели

      Синоптики прогнозируют потепление, метель, а затем снова похолодание до минус 10 градусов.

      Последний зимний месяц в Петербурге начнется со снегопада. К городу приближается атмосферный фронт. По словам синоптиков, он принесет осадки и тепло. Снегопад ожидается во второй половине дня. Выпадет до семи сантиметров осадков.

      Завтра прогнозируют 0 — минус 2 градуса. Но продлится февральская оттепель недолго. В выходные температура воздуха снова начнет понижаться. Похолодает до минус 7–10 градусов.

      В целом, по словам синоптиков, в первой половине февраля в Петербурге установится зимняя погода с температурами минус 10 градусов и ниже. В следующий раз циклоны, а вместе с ними и тепло, придут в город на Неве во второй половине февраля.

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