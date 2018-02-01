Путин прокомментировал решение CAS по российским спортсменам

Президент Владимир Путин отреагировал на решение Спортивного арбитражного суда (CAS), который отменил решение МОК о пожизненном отстранении от Олимпиад в отношении 28 спортсменов.
Президент заявил, что решение CAS не может не радовать, ведь оно подтверждает позицию России о «чистоте» большинства российских спортсменов. Но при этом он призвал воздержаться от эйфории и с уважением относиться к оппонентам России по этому делу.
Владимир Путин: «Нужно относиться не только с уважением к решению суда, а оно нас, безусловно, не может не радовать, потому что подтверждает нашу позицию, что подавляющее большинство наших спортсменов является чистыми спортсменами, но нужно также с уважением относиться и к той стороне, с которой мы спорили. Поэтому, я думаю, что не должно быть никакой с нашей стороны эйфории, нужно относиться к этому спокойно».
Президент подчеркнул, что России еще многое предстоит сделать в сфере борьбы с допингом, в том числе в сотрудничестве с WADA и МОК, передает РИА Новости.
Владимир Путин: «Нам самим еще есть над чем работать, это совершенно точно, с точки зрения совершенствования антидопинговой нашей программы и политики. Мы будем настойчиво это делать вместе с WADA, вместе с МОК и другими международными организациями».
Из 28 оправданных CAS спортсменов шанс на участие в Олимпиаде получили восемь человек. Остальные атлеты уже завершили карьеру.
Между тем в МОК заявили: решение CAS не означает, что кто-то из оправданных российских спортсменов будет приглашен на Олимпиаду. Кроме того, МОК оставляет за собой право обратиться в Федеральный суд Швейцарии по этому делу.
Владимир Путин: «Нужно относиться не только с уважением к решению суда, а оно нас, безусловно, не может не радовать, потому что подтверждает нашу позицию, что подавляющее большинство наших спортсменов является чистыми спортсменами, но нужно также с уважением относиться и к той стороне, с которой мы спорили. Поэтому, я думаю, что не должно быть никакой с нашей стороны эйфории, нужно относиться к этому спокойно».
Президент подчеркнул, что России еще многое предстоит сделать в сфере борьбы с допингом, в том числе в сотрудничестве с WADA и МОК, передает РИА Новости.
Владимир Путин: «Нам самим еще есть над чем работать, это совершенно точно, с точки зрения совершенствования антидопинговой нашей программы и политики. Мы будем настойчиво это делать вместе с WADA, вместе с МОК и другими международными организациями».
Из 28 оправданных CAS спортсменов шанс на участие в Олимпиаде получили восемь человек. Остальные атлеты уже завершили карьеру.
Между тем в МОК заявили: решение CAS не означает, что кто-то из оправданных российских спортсменов будет приглашен на Олимпиаду. Кроме того, МОК оставляет за собой право обратиться в Федеральный суд Швейцарии по этому делу.
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