В Петербурге разыскивают ключевого фигуранта по делу о заказном убийстве ректора

Возможный заказчик убийства петербургского ректора Александра Викторова объявлен в розыск.
Сегодня фигурант громкого дела и бывший проректор университета сервиса и экономики Василий Соловьёв не явился на обсуждение обвинительного вердикта, который накануне вынесли присяжные.
Судья Светлана Наумова предложила приостановить заседание до поимки Соловьёва. Подсудимый исчез еще накануне, после того как заседатели на три часа отправились в совещательную комнату.
Соловьёв перестал отвечать на звонки, поэтому вердикт вечером пришлось зачитывать заочно.
Ранее в ноябре 2016 года бывшего проректора полностью оправдали. А при повторном рассмотрении дела не назначили никакой меры пресечения. Однако сегодня судья настояла на заочном заключении под стражу.
Судья Светлана Наумова предложила приостановить заседание до поимки Соловьёва. Подсудимый исчез еще накануне, после того как заседатели на три часа отправились в совещательную комнату.
Соловьёв перестал отвечать на звонки, поэтому вердикт вечером пришлось зачитывать заочно.
Ранее в ноябре 2016 года бывшего проректора полностью оправдали. А при повторном рассмотрении дела не назначили никакой меры пресечения. Однако сегодня судья настояла на заочном заключении под стражу.
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