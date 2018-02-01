Строители ответят за падение маленького петербуржца в открытый люк

Петербургских строителей привлекут к ответственности
из-за инцидента в одном из кварталов Пушкинского района.
Сегодня прокуратура завершила расследование по факту инцидента в Шушарах. В середине января мальчик на прогулке упал в открытый люкс и с головой ушел под воду. Спасти его удалось благодаря молниеносной реакции мамы и прохожих.
Выяснилось, что конструкция находится в ведении компании «Дальпитерстрой». Ее руководству также вынесено представление об устранении нарушений. Инспекторы выявили на территории квартала еще пять колодцев, не закрытых металлическими крышками.
Выяснилось, что конструкция находится в ведении компании «Дальпитерстрой». Ее руководству также вынесено представление об устранении нарушений. Инспекторы выявили на территории квартала еще пять колодцев, не закрытых металлическими крышками.
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