Питерский лихач чудом остался жив после «улетного» ДТП на Невском проспекте

На Невском проспекте иномарка вылетела на тротуар и перевернулась. Момент аварии в центре Петербурга зафиксировала камера видеорегистратора.
На записи видно, как корейская иномарка на полной скорости выезжает на встречную полосу, сбивает дорожные ограждения и опрокидывается на крышу. В таком положении ее по инерции протащило несколько метров.
Авария произошла ночью. В это время пешеходов на оживленной улице оказалось немного, никто не пострадал. Немногочисленные прохожие помогли водителю выбраться из салона. По данным ГИБДД, серьезных травм у него нет. Ведется административное расследование.
Авария произошла ночью. В это время пешеходов на оживленной улице оказалось немного, никто не пострадал. Немногочисленные прохожие помогли водителю выбраться из салона. По данным ГИБДД, серьезных травм у него нет. Ведется административное расследование.
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