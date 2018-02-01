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    Питерский лихач чудом остался жив после «улетного» ДТП на Невском проспекте. ДТП, Невский проспект, Санкт-Петербург. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПитерский лихач чудом остался жив после «улетного» ДТП на Невском проспекте

    Питерский лихач чудом остался жив после «улетного» ДТП на Невском проспекте

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    Питерский лихач чудом остался жив после «улетного» ДТП на Невском проспекте

    Питерский лихач чудом остался жив после «улетного» ДТП на Невском проспекте

    Питерский лихач чудом остался жив после «улетного» ДТП на Невском проспекте

      На Невском проспекте иномарка вылетела на тротуар и перевернулась. Момент аварии в центре Петербурга зафиксировала камера видеорегистратора.

      На записи видно, как корейская иномарка на полной скорости выезжает на встречную полосу, сбивает дорожные ограждения и опрокидывается на крышу. В таком положении ее по инерции протащило несколько метров.

      Авария произошла ночью. В это время пешеходов на оживленной улице оказалось немного, никто не пострадал. Немногочисленные прохожие помогли водителю выбраться из салона. По данным ГИБДД, серьезных травм у него нет. Ведется административное расследование.

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