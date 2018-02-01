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    Один человек погиб при пожаре в офисном здании в Улан-Удэ

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    Один человек погиб при пожаре в офисном здании в Улан-Удэ

    Один человек погиб при пожаре в офисном здании в <nobr>Улан-Удэ</nobr>

    Пожар произошел в офисном здании в столице Бурятии. Жертвой возгорания стал один человек.

    Об одном погибшем сообщил источник ТАСС в экстренных службах города.

    Источник: «Обнаружено тело одного погибшего».

    Возгорание произошло по адресу: Ключевская улица, дом 8А. Тушение ведется по второму уровню сложности. В офисном здании располагаются магазин электроники и филиал «Сбербанка». По словам источника, пожар удалось локализовать на площади 300 квадратных метров.

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