Один человек погиб при пожаре в офисном здании в Улан-Удэ

Пожар произошел в офисном здании в столице Бурятии. Жертвой возгорания стал один человек.
Об одном погибшем сообщил источник ТАСС в экстренных службах города.
Источник: «Обнаружено тело одного погибшего».
Возгорание произошло по адресу: Ключевская улица, дом 8А. Тушение ведется по второму уровню сложности. В офисном здании располагаются магазин электроники и филиал «Сбербанка». По словам источника, пожар удалось локализовать на площади 300 квадратных метров.
Источник: «Обнаружено тело одного погибшего».
Возгорание произошло по адресу: Ключевская улица, дом 8А. Тушение ведется по второму уровню сложности. В офисном здании располагаются магазин электроники и филиал «Сбербанка». По словам источника, пожар удалось локализовать на площади 300 квадратных метров.
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