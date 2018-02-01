FIFA объявила о готовности Москвы к матчам ЧМ-2018

Москва готова к чемпионату мира по футболу. Сегодня представители FIFA и оргкомитета
«Россия-2018» посетили стадион «Спартак».
Это финальная, седьмая проверка площадок спортивными чиновниками. К российской столице у Международной федерации футбола не возникло вопросов. «Лужники» готовы, но остаются штрихи. Стадион «Спартак» готов полностью.
Колин Смит, директор департамента FIFA по проведению соревнований и мероприятий: «„Спартак“ — действующий стадион. Он постоянно в операционной готовности, и я не вижу никаких слабых сторон. Несомненно, это его самая сильная черта».
Что же касается остальных стадионов, то все они, по словам Смита, находятся в разном состоянии. На некоторых необходима проверка готовности всех инженерных систем.
В начале марта инспекторы FIFA планируют проверить стадионы в Ростове-на-Дону, Сочи и Казани.
Колин Смит, директор департамента FIFA по проведению соревнований и мероприятий: «„Спартак“ — действующий стадион. Он постоянно в операционной готовности, и я не вижу никаких слабых сторон. Несомненно, это его самая сильная черта».
Что же касается остальных стадионов, то все они, по словам Смита, находятся в разном состоянии. На некоторых необходима проверка готовности всех инженерных систем.
В начале марта инспекторы FIFA планируют проверить стадионы в Ростове-на-Дону, Сочи и Казани.
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