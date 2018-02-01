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    FIFA объявила о готовности Москвы к матчам ЧМ-2018. Москва, спорт, стадионы, ФИФА, футбол. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВFIFA объявила о готовности Москвы к матчам ЧМ-2018

    FIFA объявила о готовности Москвы к матчам ЧМ-2018

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    FIFA объявила о готовности Москвы к матчам <nobr>ЧМ-2018</nobr>

    FIFA объявила о готовности Москвы к матчам ЧМ-2018

    FIFA объявила о готовности Москвы к матчам <nobr>ЧМ-2018</nobr>

      Москва готова к чемпионату мира по футболу. Сегодня представители FIFA и оргкомитета «Россия-2018» посетили стадион «Спартак».

      Это финальная, седьмая проверка площадок спортивными чиновниками. К российской столице у Международной федерации футбола не возникло вопросов. «Лужники» готовы, но остаются штрихи. Стадион «Спартак» готов полностью.

      Колин Смит, директор департамента FIFA по проведению соревнований и мероприятий: «„Спартак“ — действующий стадион. Он постоянно в операционной готовности, и я не вижу никаких слабых сторон. Несомненно, это его самая сильная черта».

      Что же касается остальных стадионов, то все они, по словам Смита, находятся в разном состоянии. На некоторых необходима проверка готовности всех инженерных систем.

      В начале марта инспекторы FIFA планируют проверить стадионы в Ростове-на-Дону, Сочи и Казани.

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