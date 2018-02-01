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    Умер тележурналист Виктор Любовцев. журналистика, смерть. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВУмер тележурналист Виктор Любовцев

    Умер тележурналист Виктор Любовцев

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    Умер тележурналист Виктор Любовцев

    Умер тележурналист Виктор Любовцев

    Умер тележурналист Виктор Любовцев

      Сегодня не стало известного советского тележурналиста Виктора Любовцева. Печальную новость сообщили его близкие.

      Карьеру Виктор Любовцев начал на Всесоюзном радио. В середине 1960-х политический обозреватель стал главой корпункта в Польше.

      На телевидение он пришел в начале 70-х в программу «Время». Сперва рядовым сотрудником, но уже через четыре года стал главным редактором программы. На этом посту он проработал почти семь лет.

      За свою деятельность Виктор Ильич был награжден Государственной премией СССР, а также орденом Дружбы. В свободное время он писал книги и делился своим опытом с начинающими журналистами. Виктору Любовцеву было 84 года.

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