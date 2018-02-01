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    Владимирские близнецы объяснили свое требование 20 млн рублей от Apple. Apple, iPhone, близнецы, гаджеты, технологии. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВладимирские близнецы объяснили свое требование 20 млн рублей от Apple

    Владимирские близнецы объяснили свое требование 20 млн рублей от Apple

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    Владимирские близнецы объяснили свое требование 20 млн рублей от Apple

    Владимирские близнецы объяснили свое требование 20 млн рублей от Apple

    Владимирские близнецы объяснили свое требование 20 млн рублей от Apple

      За индивидуальность и защиту персональных данных борются близнецы из Владимира. Они остались недовольны работой нового iPhone X, который должен распознавать владельца. На хозяина гаджет реагирует, но точно так же, как и на его брата. Заявители потребовали от Apple усовершенствовать технологию, а также компенсировать им моральный ущерб в размере 20 миллионов рублей.

      Близнецы Владимир и Александр Тунчики, столкнувшись с потребительской оказией, подыскали юриста и составили в адрес Apple досудебную претензию. Требования вполне конкретные — по 10 миллионов на брата.

      Александр Тунчик: «Как минимум крайне неприятно. Может произойти так, что мы можем поругаться, у нас есть какие-то личные фотографии, у нас своя личная жизнь, и есть данные, которые мне не хотелось бы ему показывать».

      Приобретали смартфоны братья за границей, в Майами. С продавцом, говорят, консультировались. Английским владеют неплохо, фактор языкового барьера маловероятен. Появится ли на пути Тунчиков барьер правовой — забота адвокатов.

      Роман Ардыкуца, адвокат: «Они (продавцы — ред.) должны были спросить, есть ли мне 13 лет и есть ли у меня брат-близнец. Почему они этого не сделали? Опять же возникают вопросы. Значит, они должны включать это в инструкцию и этот вопрос при продаже задавать в первую очередь».

      Этой историей уже заинтересовались и программисты. Андрей Виноградов изучил вопрос и обнаружил, что сама технология распознавания лиц еще далека от совершенства. Но ведь мало кто из покупателей вдается в подробности. Впрочем, разработчики этой функции предупреждали заранее: у близнецов и детей до 13 лет могут возникнуть проблемы с использованием. Но кто читает информацию, написанную на официальном сайте компании?

      Подробности — в сюжете программы «ЧП».

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