Владимирские близнецы объяснили свое требование 20 млн рублей от Apple

За индивидуальность и защиту персональных данных борются близнецы из Владимира. Они остались недовольны работой нового iPhone X, который должен распознавать владельца. На хозяина гаджет реагирует, но точно так же, как и на его брата. Заявители потребовали от Apple усовершенствовать технологию, а также компенсировать им моральный ущерб в размере 20 миллионов рублей.
Близнецы Владимир и Александр Тунчики, столкнувшись с потребительской оказией, подыскали юриста и составили в адрес Apple досудебную претензию. Требования вполне конкретные — по 10 миллионов на брата.
Александр Тунчик: «Как минимум крайне неприятно. Может произойти так, что мы можем поругаться, у нас есть какие-то личные фотографии, у нас своя личная жизнь, и есть данные, которые мне не хотелось бы ему показывать».
Приобретали смартфоны братья за границей, в Майами. С продавцом, говорят, консультировались. Английским владеют неплохо, фактор языкового барьера маловероятен. Появится ли на пути Тунчиков барьер правовой — забота адвокатов.
Роман Ардыкуца, адвокат: «Они (продавцы — ред.) должны были спросить, есть ли мне 13 лет и есть ли у меня брат-близнец. Почему они этого не сделали? Опять же возникают вопросы. Значит, они должны включать это в инструкцию и этот вопрос при продаже задавать в первую очередь».
Этой историей уже заинтересовались и программисты. Андрей Виноградов изучил вопрос и обнаружил, что сама технология распознавания лиц еще далека от совершенства. Но ведь мало кто из покупателей вдается в подробности. Впрочем, разработчики этой функции предупреждали заранее: у близнецов и детей до 13 лет могут возникнуть проблемы с использованием. Но кто читает информацию, написанную на официальном сайте компании?
Подробности — в сюжете программы «ЧП».
Александр Тунчик: «Как минимум крайне неприятно. Может произойти так, что мы можем поругаться, у нас есть какие-то личные фотографии, у нас своя личная жизнь, и есть данные, которые мне не хотелось бы ему показывать».
Приобретали смартфоны братья за границей, в Майами. С продавцом, говорят, консультировались. Английским владеют неплохо, фактор языкового барьера маловероятен. Появится ли на пути Тунчиков барьер правовой — забота адвокатов.
Роман Ардыкуца, адвокат: «Они (продавцы — ред.) должны были спросить, есть ли мне 13 лет и есть ли у меня брат-близнец. Почему они этого не сделали? Опять же возникают вопросы. Значит, они должны включать это в инструкцию и этот вопрос при продаже задавать в первую очередь».
Этой историей уже заинтересовались и программисты. Андрей Виноградов изучил вопрос и обнаружил, что сама технология распознавания лиц еще далека от совершенства. Но ведь мало кто из покупателей вдается в подробности. Впрочем, разработчики этой функции предупреждали заранее: у близнецов и детей до 13 лет могут возникнуть проблемы с использованием. Но кто читает информацию, написанную на официальном сайте компании?
Подробности — в сюжете программы «ЧП».
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